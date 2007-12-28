Салигін балотуватиметься в мери Харкова

Харків. 28 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Василь САЛИГІН буде балотуватися на посаду мера Харкова, але при одній умові.

Як передає кореспондент УНІАН, з цього приводу В.САЛИГІН зробив заяву, яка розміщена на сайті облдержадміністрації, а також на своєму особистому сайті.

Заява названа новорічною.

В.САЛИГІН: «Балотуватимуся на пост Харківського міського голови лише у тому випадку, якщо народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН балотуватиметься на пост міського голови Дергачів».