Салигін балотуватиметься в мери Харкова
00:41, 28 грудня 2007Харьків
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При одній умові
Харків. 28 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Василь САЛИГІН буде балотуватися на посаду мера Харкова, але при одній умові.
Як передає кореспондент УНІАН, з цього приводу В.САЛИГІН зробив заяву, яка розміщена на сайті облдержадміністрації, а також на своєму особистому сайті.
Заява названа новорічною.
В.САЛИГІН: «Балотуватимуся на пост Харківського міського голови лише у тому випадку, якщо народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН балотуватиметься на пост міського голови Дергачів».
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