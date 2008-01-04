Українські журналісти назвали подію 2007 року
За даними опитування, проведеного Інститутом політики серед представників провідних видань, подією року стали позачергові вибори до парламенту. Думка журналістів співпала з точкою зору на події минулого року інших опитаних громадян...
Переважна кількість українських журналістів вважають головною подією року, що минув, проведення дострокових парламентських виборів.
Про це свідчить опитування Інституту політики, результати якого передані агентству УНІАН.
Зокрема, 74,5% опитаних подією 2007 року назвали проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, 16,3% - призначення уряду Юлії ТИМОШЕНКО, та 5,4% - відставку уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.
При цьому більшість опитаних - 74,5% - політиком 2007 року вважають Ю.ТИМОШЕНКО, 7,2% - Віктора ЮЩЕНКА і 7,2% - Володимира ЛИТВИНА.
Переважна кількість респондентів - 47,2% - найбільшою трагедією минулого року назвали аварію на донецькій шахті ім. Засядька, 32,7% - вибух газу у житловому будинку в Дніпропетровську, та 25,4% - ”нафтове” забруднення Чорного та Азовського морів.
Найяскравішими благодійними акціями минулого року журналісти вважають „Дитячу лікарню майбутнього” - 47,2% опитаних, „АнтиСНІД” - 27,2% та „Подаруй частинку серця” - 10,9%. При цьому, найкращими просвітницькими акціями 2007 року названо акції „7 чудес України” - 52,7% голосів респондентів, „Запали свічку” (75-ті роковини Голодомору) - 34,5% та Рік української книги - 7,2%.
Крім того, 63,6% опитаних вважають, що кращою громадсько-політичною телепрограмою року була „Свобода Савіка Шустера” (телеканал “Інтер”), 18,1% - “Свобода слова” (ICTV), 16,3% - „Я так думаю” („1+1”).
Переважна кількість представників ЗМІ переконані, що 2008 рік повинен бути Роком політичної та економічної стабільності. Зокрема, так вважають 67,2% респондентів. Водночас 16,3% переконані, що цей рік повинен бути Роком розвитку внутрішнього туризму, а 5,4% - національного усиновлення.
Опитування було проведене Інститутом політики 25-27 грудня 2007 року серед політичних оглядачів та журналістів провідних ЗМІ стосовно підсумків 2007 року.
Методом анкетування було опитано 55 журналістів з таких медіа:
- телебачення: „Інтер”, „ICTV”, „СТБ”, „Перший національний канал”, „Новий канал”, „5 канал”, „Канал 24”, ТРК „Ера” тощо;
- радіо: „Русское радио Украина”, „УР-1” тощо;
- преса: „Сегодня”, „Комсомольская правда в Украине”, „Україна молода”, „Столичные новости”, „Газета по-киевски”, „Голос України”, „Газета 24”, „Інвест-газета”, „15 минут”, „Блик” тощо;
- інформаційні агентства та інтернет-видання: УНІАН, „Інтерфакс-Україна”, „ЛігаБізнесІнформ”, „Українські новини”, „Укрінформ”, „ForUm”, „РБК-Україна”, „Главред”, „Обозреватель” тощо.