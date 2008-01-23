На кордоні у росіянки вилучили набої
13:54, 23 січня 2008Харьків
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«Вантаж» виявив службовий собака
Харків. 23 січня. УНІАН. Харківські прикордонник затримали на кордоні громадянку Росії, яка намагалася вивезти з України набої до пістолета Макарова (7 шт.) та автомата Калашникова (7 шт.).
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, боєприпаси калібру 9 і 5,45 мм росіянка 1981 року народження переховувала в кишені обшивки передніх дверей автомобіля ВАЗ-2110.
«Вантаж» у пункту пропуску «Гоптівка» допоміг виявити службовий собака.
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