Ресторани Харкова до Євро-2012 готові

Харків. 25 січня. УНІАН Ресторанне господарство Харкова хоч зараз готове прийняти гостей Євро-2012.

Про це повідомив начальник відділу громадського харчування і побутового обслуговування населення управління розвитку споживчого ринку Харківської облдержадміністрації Ігор Мартишко.

За його словами, зараз в ресторанах Харкова представлені всі кухні світу, а щоб обслужити гостей одного матчу чемпіонату, пропускна спроможність місцевих закладів цілком достатня. Дефіциту фешенебельних ресторанів у Харкові немає, швидше є брак пунктів швидкого харчування з недорогими стравами.

За словами І.Мартишка, управління планує ще раз перевірити необхідність і доцільність збільшення кількості ресторанів, а також підвищення їх класу. Можливо, для реконструкції або модернізації деяких закладів буде потрібна державна допомога, проте вже зараз можна сказати, що ці роботи не вимагатимуть значних капіталовкладень. У Києві, навпаки, є необхідність вкладення значних інвестицій у цю сферу, зазначив І.Мартишко.