Сьогодні мер Харкова відзначає День народження

Харків. 26 січня. УНІАН. Сьогодні Харківський міський голова Михайло Добкін відзначає свій 38-й день народження.

Як повідомляє сайт міськради, на адресу М.Добкіна надходять телеграми з поздоровленнями від харків’ян, посадовців та політиків як з України, так і з-за кордону.

Серед багатьох іменинника поздоровив голова фракції Партії регіонів Віктор Янукович. Він побажав харківському меру та його родині «міцного здоров`я, довголіття, творчої наснаги і плідної праці на благо українського народу». «Упевнений, - йдеться у телеграмі В.Януковича, - що ваш професіоналізм та розуміння інтересів міської громади забезпечать стабільність та гідне життя харків`ян, сприятимуть розв`язанню відповідальних завдань розвитку міста та розбудові Незалежної України».

М.Добкіна серед інших привітали Посол України в Російській Федерації О. Дьомін, голова апарату Верховної ради України В. Зайчук, голова Ради міністрів Автономної республіки Крим В. Плакіда, Президент Асоціації міст України та громад Дніпропетровський міський голова І.Куліченко, губернатор Білгородської області Є. Савченко, депутат Державної думи РФ Г.Голіков, Повноважний представник адміністрації м.Улан-Уде в Україні В. Галаш, голова адміністрації міста Нижнього Новгорода В. Булавінов, голова Вищої ради юстиції Л. Ізовітова, народний депутат України заступник голови комітету з питань бюджету О. Пєклушенко, народний депутат України А. Пшонка, голова Харківського апеляційного адміністративного суду В. Ємельянова, голова Державної податкової інспекції С. Денисюк.

У своєму привітанні М.Добкіну харківське видання «Главноє» навело слова Ільфа і Петрова «про другого великого комбінатора»: «Людина в останньому приступі молодості – їй було тридцять вісім років…». «Главноє» побажало Михайлові Марковичу «якнайшвидше позбутися будь-яких «приступів» і стати, нарешті, не «комбінатором», але справжнім лідером міста. Захищати його. Але не від НАТО та УПА, а від сміття та бруду у дворах і на вулицях, від дорожніх пробок і непрацюючих ліфтів, від надмірних «земельних» апетитів свого оточення та хамства чинуш. Нарешті, просто полюбити Харків. Не можна керувати Містом, ненавидячи його. Врешті, «мер Харкова» - це не людина, яка набрала більшу кількість голосів на виборах, а яка зробила для Міста хоча б одну корисну справу. Бажаємо Михайлові Марковичу мати справжніх друзів, у яких вистачить мужності й совісті не покинути його у безвладді».

Михайло Добкін народився 26 січня 1970 р. у м. Харкові. Мер має дві вищі освіти: закінчив Національний університет внутрішніх справ за фахом «правознавство» та Харківський національний економічний університет за фахом «міжнародна економіка». З 1993 по 2002 - приватний підприємець, керівник бізнес-структур. З 2002 по 2006 - народний депутат України, член комітету Верховної ради України з питань бюджету. 26 березня 2006 обраний Харківським міським головою.

З 1999 обіймає посаду віце-президента Харківської асоціації з міні-футболу. В 1998-2002 - депутат Харківської міської ради. З 2005 - член Політради Партії регіонів. Заступник голови Харківської міської організації Партії регіонів.

Нагороджений орден «За заслуги» III ступеня, Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

Одружений, виховує трьох дітей: сина та двох доньок.

М.Добкін спілкується з пресою