В аеропорту зійшов зі смуги літак «Хокер-25Б»
12:31, 28 січня 2008Харьків
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Обійшлося пошкодженням закрилка. Травмованих і загиблих немає…
У неділю о 18.44 після посадки в Харківському аеропорту літак «Хокер-25Б», який прибув чартерним рейсом з Борисполя, при маневруванні зійшов зі злітно-посадочної смуги.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, на борту літака перебували 3 члени екіпажу і один пасажир.
В результаті з’їзду зі смуги в літаку було пошкоджено правий закрилок. Травмованих і загиблих немає. Провадиться слідство, повідомили в управлінні.
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