У Харкові обговорили законопроект про особливий статус міста

Харків. 28 січня. УНІАН. Сьогодні в Харкові відбулися громадські слухання щодо проекту закону «Про особливий статус міста Харкова», ініційованого народним депутатом України (БЮТ) Олександром ФЕЛЬДМАНОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

Як сказано в повідомленні, під час обговорення тарифів О.ФЕЛЬДМАН наголосив, що законопроектом передбачені наступні механізми їх формування:

– компенсації втрат населенню у разі підвищення тарифів;

– контроль за цінами має здійснюватись при взаємодії органів місцевої влади з профспілками, громадськими організаціями, спілками споживачів;

– необґрунтована сума виручки за економічно необумовленими тарифами вилучатиметься до місцевого бюджету, а за необґрунтоване підвищення тарифів накладатимуться штрафи;

– зміни розміру тарифів проходитимуть виключно на умовах економічного обґрунтування і залежно від якості послуг, що надаються;

– встановлюватимуться два рівні тарифів – виходячи із соціальної норми (яка розраховується для кожної окремої сім`ї) і виходячи з її перевищення;

– при формуванні тарифів також враховуватимуться: район проживання, якість будинку, якість квартири, соціально-економічне становище сім`ї.

«Простіше кажучи, багаті платитимуть більше, ніж бідні», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, депутат О.ФЕЛЬДМАН розробив проект закону «Про особливий статус міста Харків», метою якого є приведення законодавства України у відповідність з Європейською хартією місцевого самоврядування і Рекомендацій Ради Європи №48 (1998), 102 (2001) щодо місцевої і регіональної демократії в Україні.