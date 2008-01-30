Яценюк закликає відмовитися від перекриття доріг

Харків. 30 січня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підкреслює, що державі пора позбавлятися від перекриття доріг для проїзду транспорту чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі ДТРК «Крим» А.ЯЦЕНЮК назвав мигалки, ескорти і перекриття доріг «азійщиною» і «гіршими рудиментами радянщини».

«Я по місту Києву їжджу без мигалок, без ескортів, без перекриття дорогий, ну це азійщина (вибачте за грубість мови), гірші рудименти радянщини, від яких давно пора позбавлятися», - відзначив голова парламенту країни.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, єдина особа, яка може їздити з такими атрибутами, - це Президент. «Єдина особа – це Президент, який всенародно обраний і повинен їздити зі всіма цими атрибутами. Всі інші: прем`єри, голови парламенту, – в загальну чергу і поїхали, - сказав глава ВР України. - Ось я їжджу вже півтора місяці (без мигалок і ескортів – УНІАН) – живий, здоровий».

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що два тижні тому написав вимогу в Управління державної охорони, щоб з нього зняли держохорону. «Мене немає від кого охороняти, на мене ніхто не робить замах. Мене від українського народу охороняти не треба», - сказав глава ВР України.