У справі Кушнарьова може відбутися новий поворот

Харків. 30 січня. УНІАН. Слідства довжиною в рік і безліч експертиз виявилося недостатньо - справу Кушнарьова треба розслідувати далі.

Так вважає сторона, що потерпіла. Адвокат Тетяни і Андрія - дітей загиблого нардепа – В’ячеслав Стовба зараз готує клопотання до прокуратури Харківської області.

"Цьому клопотанню ми надаємо величезне значення, - зізнався Стовба "Комсомольской правде" - Ми вивчили частину матеріалів кримінальної справи, і вони дали нам привід звернутися з проханням про проведення додаткових слідчих дій прокуратурою Харківської області. Ці слідчі дії стосуються самої серцевини події, в результаті якої був смертельно поранений Євген Петрович. Ось усе, що я можу вам сказати. На більше не маю права".

Додаткову інформацію про суть клопотання В’ячеслав Стовба пообіцяв повідомити пізніше. І додав, що сторона, що потерпіла, вже вивчила близько половини матеріалів кримінальної справи.