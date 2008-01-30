Киян маршрутки вже «дістали»

Харків. 30 січня. УНІАН. Кияни вважають маршрутки найнебезпечнішим видом транспорту, а трамваї – найбільш безпечним.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН почесний президент ГО «Стрітрейсінг», депутат Київради Олександр ПАБАТ, посилаючись на результати соціологічного дослідження, проведеного в столиці.

За словами О.ПАБАТА, його громадська організація виступила ініціатором та реалізатором даного дослідження, оскільки її члени є безпосередніми учасниками дорожнього руху в місті. В опитуванні взяли участь 1 тис. 128 киян. Проводилось воно з 21 по 25 січня ц.р. Похибка вибірки не перевищує 5%. Опитування стосувалось виключно наземних видів транспорту. Його метою було отримати оцінку пасажирів с точки зору безпеки та комфорту працюючих в Києві автобусів, тролейбусів, трамваїв та маршрутних таксі.

Отже, згідно з отриманими даними, про безпечність трамваїв сказали 80% респондентів, про безпечність автобусів та тролейбусів – 53% та 54% відповідно. Що стосується маршруток, то лише 18% киян вважають цей вид транспорту безпечним.

Небезпечними вважають маршрутки 37% опитаних, трамваї – 1%, тролейбуси і автобуси – 8% та 16% відповідно. Сказали про середній рівень безпеки маршруток 45%, трамваїв – 19%, тролейбусів і автобусів – відповідно 38% та 31%.

За словами О.ПАБАТА, серед головних причин такої оцінки маршрутного таксі громадяни називають порушення правил дорожнього руху водіями маршруток (14%) та створення ними аварійних ситуацій (16%), відсутність кондукторів, що спричиняє неуважність водіїв під час керування мікроавтобусом (18%).

“Поки що кияни змушені користуватися маршрутками – про це говорить опитування. За результатами опитування 34% пасажирів для пересування містом найчастіше користуються послугами маршрутних таксі. Але головною перевагою цього виду транспорту респонденти називають швидкість, мобільність та інтенсивність руху”, - зазначив О.ПАБАТ.

Значно менше киян, за його словами, користуються автобусом – 25%, тролейбусом – 22% та трамваями – 19%.

“Але якщо скласти ці цифри, то виявляється, що більшість киян користуються громадським транспортом. Єдина проблема, яку вони на сьогоднішній день називають - це значно менша кількість порівняно з маршрутками такого транспорту та відсутність чіткого графіку його руху”, - сказав О.ПАБАТ.

Згідно з даними дослідження, 9% респондентів згодні платити більше в муніципальному транспорті, якби він працював краще. На запитання, що, насамперед треба зробити для поліпшення транспортного обслуговування громадян столиці, 42% опитаних сказали про більш чітке дотримання графіку руху; 43% - що треба оновити парк громадського транспорту; 13% - впевнені, що треба розвивати перевезення маршрутками. Ще 2% пропонували свої варіанти.

О.ПАБАТ наголосив на необхідності створення для Києва комплексної стратегії розвитку та вдосконалення пасажирської транспортної системи міста і велика увага при цьому має приділятися впровадженню автоматизованої системи керування рухом. Щодо майбутнього маршруток він додав, що на його переконання, цей вид транспорту має залишатися в столиці, але повинен бути “в іншому форматі” - більш комфортною і дорожчою послугою. За його словами, в є такі “сектори” столиці, де можна здійснювати перевезення лише за рахунок маршрутних таксі. “Це справді повинні бути більш комфортні ніж громадських транспорт, більш коштовні і більш чітко прив’язані до графіку руху. Ну, я б хотів щоб це стало як шатл-басс: одна точка - інша точка і ніяких зупинок “, - пояснив О.ПАБАТ.