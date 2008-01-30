Громадянин Туреччини намагався незавонно вивезти $19,5 тис.

Харків. 30 січня. УНІАН. У Дніпропетровському аеропорту харківські прикордонники вилучили у громадянина Туреччини незадекларованих 19,5 тис. доларів.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ.

За його словами, затриманий порушник мав намір вилетіти літаком до Стамбула. Після проходження митного контролю, обравши «зелений коридор» та пройшовши реєстрацію на авіарейс, 19-річний юнак, наближаючись до лінії паспортного контролю, почав схвильовано говорити мобільним телефоном, що викликало підозру у прикордонників. Вони спільно з митниками прийняли рішення про повторний догляд пасажира, і під час перевірки особистих речей - у кишенях брюк – була виявлена вказана сума грошей.

Міру подальшої відповідальності порушника визначать слідчі та судові органи, зазначив прес-секретар.