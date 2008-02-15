Прокуратура порушила справу проти 2 капітанів міліції
13:32, 15 лютого 2008Харьків
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Слідчі підозрюються у хабарництві
Харків. 15 лютого. УНІАН. Слідчим відділом прокуратури Харківської області порушено кримінальну справу стосовно двох слідчих – капітанів одного з райвідділів внутрішніх справ Харківського міського управління міліції за фактом отримання хабара.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника слідчого відділу Олега БУРЦЕВА, встановлено, що один з капітанів отримав від громадянина хабар у сумі 1400 доларів за відмову у порушенні кримінальної справи стосовно нього (матеріали перевірки знаходилися у провадженні іншого слідчого).
За інформаціє. О.БУРЦЕВА, отримані кошти в якості хабара вилучено. Одного зі слідчих затримано. Слідство у справі триває.
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