Прокуратура порушила справу проти 2 капітанів міліції

Харків. 15 лютого. УНІАН. Слідчим відділом прокуратури Харківської області порушено кримінальну справу стосовно двох слідчих – капітанів одного з райвідділів внутрішніх справ Харківського міського управління міліції за фактом отримання хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника слідчого відділу Олега БУРЦЕВА, встановлено, що один з капітанів отримав від громадянина хабар у сумі 1400 доларів за відмову у порушенні кримінальної справи стосовно нього (матеріали перевірки знаходилися у провадженні іншого слідчого).

За інформаціє. О.БУРЦЕВА, отримані кошти в якості хабара вилучено. Одного зі слідчих затримано. Слідство у справі триває.