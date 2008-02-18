Справу проти депутата-“мінера” закрили

Депутат Черновозаводської райради Харкова Олександр Лебеденко переданий на поруки трудового колективу Харківського обласного управління ДП "Укрекономресурси", директором якого він є.

Як повідомив агенції "SQ" сам депутат, таке рішення було ухвалене Комінтернівським районним судом Харкова. Кримінальну справа проти О.Лебеденка закрито. Згідно з рішенням суду випробувальний термін становитиме 1 рік.

Як повідомлялося, 12 листопада 2006 р. невідомі повідомили про те, що літак, який вилетів увечері з харківського аеропорту до Стамбулу (Туреччина), замінований. Літак, що знаходився у польоті понад 1 годину, повернули назад в аеропорт і оглянули. Ніяких вибухових речовин на борту виявлено не було. Пізніше літак знову відправився до Стамбулу. На його борту знаходилося 7 членів екіпажу, 103 пасажири, 5 т вантажу. Кримінальну справу було порушено за двома статтями: дача помилкового свідчення про замінування літака і про опір співробітникам міліції. Головним підозрюваним у цій справі був депутат Червонозаводської райради Харкова О.Лебеденко, який при затриманні "завдав тілесних ушкоджень майорові управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Харківській області". Як заявив О.Лебеденко ряду ЗМІ, кримінальну справу закриють, через суд він має намір оскаржити законність її порушення.