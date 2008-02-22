В Україні подорожчає бензин?

Харків. 22 лютого. УНІАН. Щойно вартість нафти на світових біржах подолала бар`єр в $100 за баррель, як українські трейдери заявили про можливе подорожчання нафтопродуктів на 20-25% вже в березні. Стримати темпи зростання цін, на їхню думку, можна лише загальними зусиллями ринку і уряду. Експерти менш песимістичні, вони вважають, що подорожчання неминуче, проте вартість нафтопродуктів збільшиться на 20-30% тільки за підсумками року, пише Комерсант-Україна.

Першим про майбутнє подорожчання вчора на прес-конференції заявив генеральний директор мережі заправних станцій "Паралель", що належить східноукраїнській компанії "Гефест", Дмитро Кулік. Його мережа обслуговує 70 АЗС в Донецькій і Луганській областях. З нафтотрейдером погодилися і у ВАТ ЛУКОЙЛ, і в західноукраїнській компанії "Галич-петроль".

У прес-службі ЛУКОЙЛУ основною причиною подорожчання називають зростання світових цін на нафту.

На думку гендиректора "Галич-петроль" Богдана Радько, якщо Кабмін негайно не приступить до консультацій з нафтовиками і не створить стабілізаційний фонд нафтопродуктів, вартість бензину і дизпалива вже в першій декаді березня може вирости на 20-25%. Сьогодні ціна на бензин Аі-95 складає 5,2 грн/л, Аі-92 – 4,9 грн, Аі-76 – 4,7 грн.

Експерти прогнозують подорожчання всіх видів палива на 20-30% за підсумками року. А деякі навіть називають це – позитивним чинником. Аналітик ГИК Millennium Capital Валентин Зеленюк заявив виданню: "Воно (подорожчання - ред.) відбудеться не раніше, ніж за півроку. У країнах, що розвиваються, підвищення цін на нафтопродукти є тільки стимулом для зростання економіки".