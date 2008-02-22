СБУ затримала суддю під час одержання хабара

Харків. 22 лютого. УНІАН. Співробітниками Служби безпеки України припинено протиправну діяльність судді одного з районних судів Харківської області та адвоката, які, використовуючи злочинну схему, вимагали хабара від жителя Харківської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, наприкінці січня до Управління СБУ з заявою звернувся харків’янин, котрий повідомив, що суддя одного з районних судів Харківської області, розглядаючи цивільну справу щодо отримання права власності на приватний житловий будинок, вимагає через адвоката гроші в розмірі 700 доларів США за винесення рішення на його користь.

У ході перевірки цієї інформації співробітникам Управління СБУ вдалося отримати незаперечні докази протиправної діяльності посадових осіб, після чого матеріали було передано до прокуратури Харківської області.

21 лютого 2008 року співробітниками Управління СБУ суддю було затримано «на гарячому» в службовому приміщенні безпосередньо після отримання нею від громадянина України частини обумовленої раніше суми – 300 доларів США.

За матеріалами Управління СБУ прокуратурою Харківської області стосовно судді районного суду порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 («отримання хабара») КК України.

Прес-центр СБУ також зазначає, що з метою припинення злочинів корупційного характеру Управлінням Служби безпеки України в Харківській області запроваджено «телефон довіри», за яким жителі Харкова та Харківської області мають можливість цілодобово за телефоном (057) 700-34-50 повідомляти про факти протиправної діяльності з боку посадових осіб. За кожним фактом, отриманим за «телефоном довіри», Управлінням будуть вжиті заходи відповідно до вимог чинного законодавства, запевняє прес-центр СБУ.