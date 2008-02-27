ТПУ накрутила Харкову 500 млн. грн.

Харків. 26 лютого. УНІАН. Тендерна палата України в результаті перевірок процедур проведення державних закупівель у 2007 році виявила порушення на суму понад 160 млрд. грн.

Про це у вівторок на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Тендерної палати Володимир ЛАБА.

За його словами, з цієї суми понад 30 млрд. грн. припадають на порушення, допущені підприємствами системи Міністерства вугільної промисловості, по 12 млрд. грн. – на підприємства системи Міністерства транспорту та зв`язку і ДАК «Автомобільні дороги України», 4,5 млрд. грн. – на НАК «Нафтогаз України», 2 млрд. грн. – на органи місцевого самоврядування та підприємства, їм підконтрольні.

Найбільше число порушень виявлено в Києві – майже на 1,3 млрд. грн., Харкові - 500 млн. грн., Одесі - 350 млн. грн., Дніпропетровську, Донецьку та Львові – більш ніж по 200 млн. грн., у Чернівцях і Запоріжжі - майже по 100 млн. грн., у Черкасах, Миколаєві – по 40 млн. грн.

Найпоширенішими порушеннями, за даними Тендерної палати, як правило, є завищення вартості товарів і послуг, допуск до участі в конкурсі пов`язаних між собою осіб, закупівля в одного учасника.