Аваков став головним олімпійцем Харківщини

Стороженко його заступник

Харків. 27 лютого. УНІАН. У Харківській державній академії фізичної культури пройшло засідання обласного відділення Національного Олімпійського комітету України. Як повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації, у ньому взяв участь заступник голови облдержадміністрації Сергій Стороженко. На порядку денному засідання - звіт керівництва обласного відділення про виконану роботу та вибори керівних органів обласного відділення НОК України. Учасники засідання заслухали звіт першого заступника голови обласного відділення НОК України, двократного олімпійського чемпіона Юрія Пояркова, звіт ревізійної комісії і вибрали керівні органи обласного відділення. Як повідомив Сергій Стороженко, учасники засідання відкритим голосуванням вибрали новим головою обласного відділення НОК України Арсена Авакова. Першим заступником голови переобраний Юрій Поярков, а заступником став Сергій Стороженко. Учасники засідання поділилися своїм баченням розвитку олімпійського руху на Харківщині і підтвердили вірність олімпійським ідеалам.

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