Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

В Оболонському районі Києва злодій вдарив ножем у груди чоловіка, який намагався запобігти крадіжці.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Пасажир тролейбусу побачив, що невідомий намагається вкрасти гаманець у жінки та зробив йому зауваження. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник дістав ніж та вдарив опонента у груди. Після цього він втік.

Оперативники розшукали та затримали нападника. Ним виявися 30-річний місцевий мешканець, раніше судимий за крадіжки, грабіж та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Читайте такожУ Києві чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху і виживУ його помешканні знайшли шість ножів та кілька балончиків сльозогінної дії. Все вилучене направили на експертизу.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Найближчим часом районний суд обере йому запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області 21-річна дівчина напала з ножем на свого брата. Тепер їй загрожує до восьми років ув’язнення.

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Автор: Людмила Жерновська