Потерпілий вижив, але причини сімейного конфлікту не назвав.

У Сумській області 21-річна дівчина з ножем накинулася на свого 38-річного брата. За скоєне їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції області.

Інцидент стався у селі Сагарівка в розпал сімейного застілля. Брат із сестрою удвох розпивали спиртні напої. Раптово між ними виник конфлікт, і 21-річна дівчина схопилася за ножа.

Читайте такожСБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія сервісу BlaBlaCar ПозняковаСвідком нападу була їхня мати.

"Я взяла ножик, він впав на диван, і я ножиком його вдарила. Коли він закричав, я покликала маму і витягла ножик з його живота. Потім взяла перекис водню і почала промивати рану", – зізналася дівчина.

Чоловіка екстрено госпіталізували. На щастя, медики зреагували вчасно. Наразі стан чоловіка оцінюється як стабільний. Що стало причиною сімейного конфлікту, він не розповів.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо 21-річної дівчини за ст. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. За скоєне дівчина може опинитися за ґратами на термін від п’яти до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці Кривого Рогу затримали двох неповнолітніх 2006 року народження за напад на 48-річну жінку, зокрема, побиття, зґвалтування та пограбування.

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Автор: Марта Гичко