Правоохоронця врятував бронежилет.

В Одесі біля будівлі Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків регіонального главку Нацполіції неадекватний 22-річний чоловік кидав каміння в автомобілі поліцейських і під час затримання вдарив ножем спецпризначенця.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на проспекті Шевченка.

"22-річний зловмисник забрався на паркан одного з підрозділів поліції на проспекті Шевченка, з криками і погрозами почав кидати каміння по автомобілях правоохоронців, що стояли у дворі. Коли поліцейські спробували припинити протиправні дії чоловіка, він порізав одному з них руку ножем і зник, забарикадувавшись у квартирі, яку орендував неподалік", - розповіли в поліції.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та бійці батальйону поліції особливого призначення. За згодою господині квартири правоохоронці спробували зайти всередину приміщення, тоді підозрюваний кинувся до одного зі спецназівців і вдарив ножем у груди. Завдяки захисному спорядженню поліцейський не постраждав.

Читайте такожУ Тернополі рідні знайшли 15-річну школярку у петліЯк зазначається, після цього правоохоронці застосували травматичну зброю, внаслідок чого зловмисник дістав поранення в область грудної клітини. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) цього ж Кодексу.

Напад на поліцейських в Одесі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі затримали хлопця, який забрався на паркан, і закидав камінням машини біля управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків місцевої поліції. Пошкодження отримали службові та особисті машини співробітників правоохоронних органів. Потім зловмисник втік і забарикадувався в квартирі. При цьому, він кричав: "Я – злодій! Життя - злодіям!", матюкався, обзивав поліцейських та інше.

Раніше він розвішував листівки на вулицях міста, в яких він ображав поліцейських, звинувачував їх у читанні думок в чужих головах за допомогою мобільного зв'язку та стеженні за злодіями.

Також було оприлюднено відео, на якому зображений роздягнений по пояс закривавлений хлопець, якого вели під руки силовики. Його передали медикам швидкої допомоги, які відвезли його в супроводі правоохоронців. На записі чути звук, схожий на звук пострілу.

Автор: Лариса Козова