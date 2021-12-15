Користувачі мережі обурені таким вчинком.

У Києві супермаркет знайшов спосіб обійти заборону на використання пластикових пакетів.

Про це повідомила засновниця громадської організації "Україна без сміття" Євгенія Аратовська на своїй сторінці в Facebook.

"Шах і мат, невдахи! Якби між супермаркетами було влаштовано змагання на найкреативніший і антиекологічний спосіб обійти закон про пакети, то цей супермаркет отримав би золото. Антизолото", - написала Аратовська.

На опублікованих фотографіях можна побачити, що покупцям замість пакетів пропонують "авоськи" з пластику.

Читайте такожВ Одеській області браконьєри застрелили лань із заповідного островаРаніше повідомлялося, що в одному з українських магазинів зняли на відео, як покупець і продавчиня посварилися через поліетиленовий пакет.

Заборона пластикових пакетів

1 червня 2021 року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва Біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.

Заборона на безкоштовне поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства вводиться з 1 січня 2022 року.

За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний Адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.

7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.

Автор: Віолетта Орлова