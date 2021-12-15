У Києві супермаркет знайшов спосіб обійти заборону на використання пластикових пакетів.
Про це повідомила засновниця громадської організації "Україна без сміття" Євгенія Аратовська на своїй сторінці в Facebook.
"Шах і мат, невдахи! Якби між супермаркетами було влаштовано змагання на найкреативніший і антиекологічний спосіб обійти закон про пакети, то цей супермаркет отримав би золото. Антизолото", - написала Аратовська.
На опублікованих фотографіях можна побачити, що покупцям замість пакетів пропонують "авоськи" з пластику.
Читайте такожВ Одеській області браконьєри застрелили лань із заповідного островаРаніше повідомлялося, що в одному з українських магазинів зняли на відео, як покупець і продавчиня посварилися через поліетиленовий пакет.
Заборона пластикових пакетів
1 червня 2021 року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва Біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.
Заборона на безкоштовне поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства вводиться з 1 січня 2022 року.
За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний Адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.
7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.