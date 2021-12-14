Де саме стався інцидент – невідомо, за однією з версій – на Харківщині.

Скандал через відмову купувати платний поліетиленовий пакет в одному з продовольчих магазинів України потрапив на відео й миттю облетів соцмережі.

Ролик конфлікту між продавцем і покупцем з’явився у Telegram Типовий Харків 14 грудня, проте "гуляє" інтернетом останні кілька днів. Де саме стався інцидент – невідомо, за однією з версій – у місті Посад Харківської області.

Приводом для гучної сварки стало обурення жінки ціною за поліетиленовий пакет для цукру на вагу. На що продавчиня запропонувала своє рішення – поліетиленову рукавичку, що видається магазином безкоштовно.

"Ви мені пропонуєте цукор в ось цьому брати?" – звернулася покупець, показавши пальцем на рукавицю з фасованим цукром.

Продавчиня заявила підвищеним тоном: "Ну так, ви ж хочете безплатно. Ви ж не хочете за пакет давати дві гривні. Що вам не подобається? Вам безплатно – погано, платно – погано. Що вам не так? Я не розумію".

"У мене – дві гривні. У когось, може, безкоштовно. Закон є закон. Ось я вам пропоную. Чим вам поганий варіант?!", – продовжила продавчиня.

Жінка обурилась, чи, мовляв, схожа вона на корову.

"Ти не те слово – корова з дійками!" – висловилась продавчиня.

Відмова від поліетилену

З 10 грудня у всій Україні одноразові поліетиленові пакети у продуктових стали платними. Ініціатива покликана зменшити обіг поліетилену на користь довкілля й у майбутньому зовсім відмовитися від шкідливого пластику.

У разі безплатного розповсюдження магазину загрожує штраф.

З 10 березня 2022 року буде заборонено продавати тонкі пакети під загрозою штрафу.

Ціни на поліетиленові пакети, передбачені законодавством

2 гривні – пакет без ручок (без бічних складок);

2,50 гривні – пакет без ручок (з бічними складками);

3 гривні – пакет з ручками (з бічними складками).

Для адаптації та виведення з обігу пластикових пакетів держава надає три місяці.

Автор: Віолетта Орлова