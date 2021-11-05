Затримується громадський транспорт на лівому березі.

В українській столиці стався збій в роботі громадського транспорту на лівому березі через скупчення автотранспорту.

Про це повідомляє "Київпастранс".

Затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к.

Також затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к проспектом Маяковського - бульваром Перова - проспектом Шухевича через скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Читайте такожВ Україні за добу на коронавірус захворіли понад 26 тисяч осіб, померли 696 пацієнтівВведено оперативне положення №4 - рух транспорту без дотримання розкладу.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 1 листопада, Київ перейшов у "червону" зону карантину. Для проїзду у громадському транспорті в українській столиці тепер потрібен негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

У мережі з'явилося відео, як у Києві поліцейські перевіряють документи, що дозволяють пасажирам проїзд у громадському транспорті.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Бекета