Інцидент потрапив на відео / Скриншот
У Києві очевидці зняли на відео підлітка, який катався на самокаті по Пішохідному мосту.
Відео опублікував Київ Оперативний у Facebook.
На ролику видно, що молодий чоловік їде на самокаті прямо по балці на вершині Пішохідного моста. Інший хлопець знімає його дії на відео.
Як відомо, міст складається з трьох центральних прольотів висячого типу і берегових ділянок балочної конструкції. Центральні прольоти підняті над рівнем річки на 26 метрів.
"І чи варто знятий видос такого ризику?"- йдеться в повідомленні.
Увага! Відео містить ненормативну лексику!
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