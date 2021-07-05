Центральні прольоти моста підняті над рівнем річки на 26 метрів.

У Києві очевидці зняли на відео підлітка, який катався на самокаті по Пішохідному мосту.

Відео опублікував Київ Оперативний у Facebook.

На ролику видно, що молодий чоловік їде на самокаті прямо по балці на вершині Пішохідного моста. Інший хлопець знімає його дії на відео.

Як відомо, міст складається з трьох центральних прольотів висячого типу і берегових ділянок балочної конструкції. Центральні прольоти підняті над рівнем річки на 26 метрів.

"І чи варто знятий видос такого ризику?"- йдеться в повідомленні.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

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Автор: Людмила Жерновська