В центрі Києва хлопець дістав серйозну травму під час катання на електросамокаті – при падінні наштрихнувся грудною клітиною на металевий паркан.
Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, нещасний випадок стався на вулиці Великій Васильківській.
Очевидці пригоди покликали на допомогу патрульних, які надали постраждалому першу допомогу та викликали медиків.
На відео з місця пригоди можна бачити, що поліцейські накладають хлопцю бандаж на поранення, аби втримати кровотечу. В цей час він перебував при свідомості.
На місце пригоди незабаром прибула карета швидкої, постраждалого госпіталізували.
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Раніше у Чернівцях на території будівельного майданчика на вулиці Ерліха впав будівельний кран, внаслідок чого тяжко травмувався кранівник. Чоловіка, 1966 року народження, у тяжкому стані госпіталізували.
У постраждалого діагностували перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи. За його життя борються лікарі.
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