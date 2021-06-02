Очевидці пригоди покликали на допомогу патрульних, які надали постраждалому першу допомогу.

В центрі Києва хлопець дістав серйозну травму під час катання на електросамокаті – при падінні наштрихнувся грудною клітиною на металевий паркан.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, нещасний випадок стався на вулиці Великій Васильківській.

Очевидці пригоди покликали на допомогу патрульних, які надали постраждалому першу допомогу та викликали медиків.

На відео з місця пригоди можна бачити, що поліцейські накладають хлопцю бандаж на поранення, аби втримати кровотечу. В цей час він перебував при свідомості.

На місце пригоди незабаром прибула карета швидкої, постраждалого госпіталізували.

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Раніше у Чернівцях на території будівельного майданчика на вулиці Ерліха впав будівельний кран, внаслідок чого тяжко травмувався кранівник. Чоловіка, 1966 року народження, у тяжкому стані госпіталізували.

У постраждалого діагностували перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи. За його життя борються лікарі.

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Автор: Дмитро Захаров