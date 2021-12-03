Дарницький районний суд Києва визнав його винним за усіма пунктами обвинувачень, судова тяганина тривала 4 роки.

Вбивця байкера Юрія Калініченка Дмитро Слепченко отримав 12 років і 6 місяців тюрми.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат потерпілих Станіслав Іваницький.

"Судом оголошено вирок по справі, яким Слепченка було визнано винним за усіма пунктами пред’явленого обвинувачення та призначено покарання у вигляді 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Півроку досудового розслідування, потім 4 роки судових засідань і ось, нарешті, законне рішення," - сказано у дописі.

"Розуміємо, що сторони будуть оскаржувати цей вирок, і розгляд справи ще продовжиться на деякий час у апеляційній та, ймовірно, касаційній інстанції, але сьогодні пройдено великий етап цього судового процесу", - підсумував він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року на Харківському шосе у Києві колишній чемпіон світу з боротьби сумо Слепченко застрелив із травматичної зброї мотоцикліста Юрія Калініченка. За даними поліції, потерпілий їхав мотоциклом, і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його сторону з автомобіля. Байкер отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав. На місце викликали лікарів, однак потерпілий помер від отриманих поранень. Свідки повідомили, що зловмисник зник на автомобілі Seat жовтого кольору.

26 травня Слепченко добровільно прийшов до поліції і заявив, що застрелив мотоцикліста в результаті конфлікту на дорозі. Підозрюваного було заарештовано, але згодом переведено до спеціалізованого медичного закладу за результатом експертизи, висновком якої його було визнано неосудним через те, що після вбивства байкера він нібито перебуває у депресії.

14 травня 2019 р. поліція затримала Слепченка у кінотеатрі в торговельному центрі у м. Васильків Київської області, тоді як він, нібито за результатами експертизи, є неосудним і перебуває на лікуванні в психіатричному закладі у м. Глеваха з спеціальним режимом утримання, як така особа, що становить небезпеку для суспільства.

Правоохоронці з'ясували, що Слепченко неодноразово залишав лікувальний заклад, що може свідчити про те, що насправді він не має психічного захворювання, а лише симулює його для уникнення відповідальності за вбивство.

Згодом також було скасовано висновок експертизи про неосудність Слепченка.

Автор: Дмитро Хилюк