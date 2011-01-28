Україна та Польща успішно проведуть Євро-2012, – губернатор Львівщини

Львів. 28 січня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк переконаний, що Україна та Польща успішно проведуть Чемпіонат Європи з футболу в 2012 році. Про це він заявив під час зустрічі з воєводою Підкарпатського воєводства Малгожатою Хомичем у пункті пропуску «Краковець-Корчова» (Підкарпатське воєводство, Польща).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім цього, М.Цимбалюк наголосив на пріоритетності та важливості розвитку партнерських стосунків між Україною та Польщею. «У світлі підготовки до Євро-2012, я переконаний, що ми проведемо Чемпіонат успішно, ми маємо тісно співпрацювати над розбудовою та модернізацією кордонів, розробкою концепції руху під час Чемпіонату та проаналізувати, яким буде економічний ефект від розбудови кордону після Євро-2012. Ми домовились з воєводою про проведення спільних зустрічей зі згаданих питань. Маємо чого вчитися, у нас є багато спільних проблем і завдань, які можна вирішувати у робочому порядку», – зазначив голова Львівської ОДА М.Цимбалюк.

Польська сторона підняла питання будівництва під’їзної дороги до ПП «Грушів-Будомєж» з української сторони. «Я звернувся до Президента України Віктора Януковича, уряду щодо питання виділення коштів у 2011 році на цю дорогу. Має бути рішення щодо фінансування робіт. Проект будівництва дороги вже готовий.

Ми зацікавленні у будівництві під’їзних шляхів до кордонів. Ведуться роботи з реконструкції під’їзних шляхів до Шегинь, Краковця, Рава-Руської. Роботи будуть завершені цього року. Уряд виділив кошти на ці цілі», – зазначив М. Цимбалюк.