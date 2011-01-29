На Львівщині вшанували річницю бою під Крутами

Львів. 29 січня. УНІАН. У Львівській області вшанували річницю бою під Крутами, між більшовицькою армією Михайла МУРАВЙОВА та 300-ми київськими студентами, що захищали підступи до Києва.

У Львові урочисті заходи розпочалися на Личаківському кладовищі, де до могил учасника бою під Крутами І.ЛОСЬКОГО та генерала армії УНР Р.ДАШКЕВИЧУ було покладено квіти. Тут же відбулася поминальна молитва за полеглих в бою.

Окрім цього, в Львівському державному ліцеї ім. Героїв Крут відбувся вечір-реквієм.

Також у Львові відбулася Піша хода ліцеїстів Львівського державного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, молодіжних організацій та представників громадськості із запаленими смолоскипами (свічками) до пам’ятника Тарасові Шевченку. На площі біля пам’ятника пройшло урочисте віче.

Представники влади Львівщини взяли участь в урочистостях на залізничній станції Крути (Чернігівська область).

В навчальних закладах Львова будуть проходити інтегровані уроки історії та вечори пам’яті. 31 січня перед початком навчання в усіх школах міста загиблих під Крутами вшанують хвилиною мовчання та виконанням Гімну України.

Нагадаємо, офіційно День пам’яті героїв Крут почали відзначати після того, як 29 січня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про вшанування пам’яті Героїв Крут».

29 січня 1918 року на станції Крути під Бахмачем на Чернігівщині відбувся бій між кількома сотнями українських студентів і юнкерів та більшовицькими загонами колишнього полковника царської армії М.МУРАВЙОВА.

Бій під Крутами увійшов в українську історію як зразок жертовності й героїзму за Батьківщину.