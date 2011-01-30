Львівські міліціонери посиленно вивчають англійську до Євро-2012

Львів. 30 січня. УНІАН. Правоохоронці Львівської області посилено вивчатимуть англійську мову до Євро-2012. Перше заняття провів волонтер із Америки, і тривало воно 30 хв.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Рівень підготовки наших працівників різний. Є категорія, яка вільно говорить іноземною мовою, основна маса це базова шкільна підготовка, яка потребує повторення, адже мова потребує постійного тренінгу», - зазначив заступник начальника обласного управління міліції з питань Євро-2012 Василь РЯБОШАПКО.

Навчатиме міліціонерів волонтерка з Америки. «ЇЇ завдання підготувати офіцерів до практичної, розмовної мови», відзначив В.РЯБОШАПКО.

Окрім цих занять, міліціонери вчитимуть іноземну мову і в Львівському університеті внутрішніх справ. Велика надія на допомогу під час Євро-2012 і на студентів - випускників.

«Окрім наших занять, які ми сьогодні розпочали у системі підготовки Головного управління, на базі університету внутрішніх справ сформовані вже групи для таких категорій як: чергова частина, працівники ДАІ, ППС, спецпідрозділи. Ми надіємось на те, що буде посилена мовна підготовка із студентами, які випускаються з нашого університету, які будуть знати мову досконало» - відзначив Василь РЯБОШАПКО.

Заняття з англійської мови для львівських правоохоронців відтепер проводитимуть щотижня. Навчання триватиме до червня 2012 року.