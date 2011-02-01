Львів має створити всі умови для прийому гостей Євро-2012, – губернатор

Львів, 1 лютого. УНІАН. До Чемпіонату Європи із футболу в 2012 році представники влади Львівщини планують провести реконструкцію вокзалу та Привокзальної площі. Про це йшлося під час наради за участі голови Львівської ОДА Михайла ЦИМБАЛЮКА, міського голови Львова Андрія САДОВОГО, генерального директора «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА та начальника Львівської залізниці Богдана ПІХА.

Як зазначив під час зустрічі голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, місто Львів має створити всі умови для прийому гостей Євро-2012 та їх комфортного пересування Укрзалізницею. «Ми повинні провести реконструкцію Привокзальної площі з врахування потреб Львова після чемпіонату. Фінансування цих робіт в основному на себе бере держава, але будуть залучатись і інші джерела», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

Крім того, губернатор наголосив на необхідності модернізації діючого автовокзалу. За підсумками наради М.ЦИМБАЛЮК дав доручення створити робочу групу з питань реконструкції залізничного вокзалу та Привокзальної площі, яка протягом місяця має представити перші результати роботи та попередню кошторис робіт.