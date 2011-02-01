У Львові відбудеться акція «Школа волонтерів-2011»

Львів. 1 лютого. УНІАН. У Львові 2 лютого на ковзанці біля міськради відбуватиметься акція «Школа волонтерів - 2011». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Захід організовує Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

«Волонтери Центру зможуть безкоштовно кататись на ковзанах. Водночас, вони розповідатимуть тим, хто буде на ковзанці, про особливості волонтерського руху. Така зустріч, на нашу думку, сприятиме розвитку соціальної та спортивної активності мешканців міста. До речі, волонтери та соціальні працівники всім охочим роздаватимуть буклетики та запрошення долучитись до волонтерської діяльності», – зазначила керівник Школи волонтерів Оксана КОРНЕЦЬКА.

«Після завершення навчання в Школі всі слухачі отримують сертифікати. Основним завданням Школи є забезпечення теоретичної та практичної підготовки волонтерів до реалізації соціальних програм. Навчання в Школі безкоштовне. Заняття проводяться у формі тренінгів, різноманітних творчих вправ», – зазначила керівник відділу соціальної роботи Личаківського району Наталія КЛАПАТЮК.