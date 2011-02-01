У Львові подорожчав проїзд у маршрутках

Львів. 1 лютого. УНІАН. Від сьогодні у Львові проїзд у маршрутному таксі подорожчав до 2 грн. Відповідне рішення було прийнято виконавчим комітетом Львівської міськради 28 січня.

Згідно із рішенням виконкому, перевізники зобов’язані видавати пасажирам проїзні квитки. Окрім цього, від перевізників влада вимагатиме культурної поведінки.

Як повідомляв УНІАН, востаннє тарифи на проїзд в маршрутному таксі переглядались 21 серпня 2009 року. Тарифи на перевезення у розмірі 1,75 грн розраховані враховуючи вартість палива 5,28 грн/л.

Для порівняння, середня вартість перевезення у столиці – 2,25 грн, в Луцьку, Одесі, Івано-Франківську – 2 грн, у Харкові – від 1,5 до 4 грн, у Донецьку – від 1,50 до 2 грн.