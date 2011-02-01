Голова сільради три роки незаконно роздавав земельні ділянки

Львів. 1 лютого. УНІАН. Прокуратура Бродівського району порушила кримінальну справу проти екс-голови Смільницької сільської ради Бродовського району Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Встановлено, що посадовець протягом 2003-2006 років підробив 18 рішень про виділення громадянам земельних ділянок загальною площею 4,47 га, вартістю понад 377 тис. грн. Зараз вирішується питання про затримання екс-голови в порядку ст. 115 КПК України.

Триває слідство.