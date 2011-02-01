Губернатор хоче розібратись з квитками на вечір Ліни Костенко

Львів. 1 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК дав доручення з’ясувати ситуацію з продажем квитків на творчу зустріч з поетесою Ліною Костенко у Львові. Про це йшлося під час зустрічі губернатора з начальником управління культури Львівської ОДА Сергієм БУРКОМ та директором Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Андрієм МАЦЯКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Творчий вечір Ліни Костенко має відбутись у Театрі імені Марії Заньковецької 15 лютого.

«До кінця сьогоднішнього дня питання з оплатою повинно бути знято. Також необхідно з’ясувати, чому так сталося», – наголосив голова Львівської ОДА.

М. ЦИМБАЛЮК також дав доручення щодо організації зустрічі з творчим колективом театру: «Мене цікавить питання – чому колектив театру переведено на шестигодинний робочий день, хто і чим керувався, приймаючи такі рішення. Також ми маємо з’ясувати питання завершення реставрації будівлі театру».

Нагадаємо, на 27 січня у Театрі імені Марії Заньковецької було продано всі квитки на творчу зустріч з Ліною КОСТЕНКО. Вартість квитків від 30 до 100 грн. Водночас організатори всеукраїнського туру поетеси заявляли, що їм нічого не відомо про цю ситуацію, і що продаж квитків – на совісті Театру.