У Львові буде фестиваль trance-музики

Львів. 1 лютого. УНІАН. У Львові відбудеться фестиваль trance-музики «Ultrasonic». Це головна танцювальна подія цього сезону та свято для справжніх любителів trance-музики. Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, пряма трансляція фестивалю відбудеться на радіостанції afterhours.fm.

Шоу проходитиме за участі всесвітньо відомих ді-джеїв танцювальної культури. Вперше у Львові виступатимуть хедлайнери свята: німецький дует Kyau & Albert та голландська легенда Trance-музики – Марсель Вудс. Німецькі ді-джеї Kyau та Albert, лауреати безлічі престижних премій у галузі dance-музики, постійні учасники всіх наймасштабніших танцювальних подій світу, відвідають фестиваль.

Участь у фестивалі візьме один із кращих голландських ді-джеїв Марсель Вудс, постійний учасник Sensation Black, Dance Valley, Trance Energy, Innercity, Antwerp is Burning, A State of Trance, Frequence, Shokers. Його музика – поєднання усіх відомих музичних жанрів.

«Я обожнюю виступати в Україні, і кожного разу на танцполах панувала дивовижна атмосфера. Я пiдготував багато свiжого матерiалу, спецiально для українських фанатiв. Шоу буде дуже енергійним та емоцiйним» – зазначив Марсель Вудс.

«Під час фестивалю буде лазерне шоу. Окрім того, на фестиваль зголосилось приїхати багато молоді із інших міст України. В шести обласних центрах західної України працюють наші промоутери, залучені профкоми вишів. Також, спеціально для закоханих пар, відбудеться конкурс, де будуть розігруватись путівки на романтичну подорож до Італії, які вони зможуть отримати з рук артистів на сцені фестивалю», – зазначив організатор Євген Кузик.

Фестиваль проходитиме у виставковому залі ТЦ «Шувар»(вул. Чукарiна, 6) 12 лютого з 22.00 до 06.00.