На Львівщині викрито тендерні махінації

Львів. 1 лютого. УНІАН. Податкова міліція Львівської області викрила ряд підприємств однієї з групи компаній, яка виконує супідрядні роботи в регіоні, в тому числі розбудовує один з об’єктів до Євро-2012. Про це УНІАН повідомили в ДПА у Львівській області.

Вказані підприємства завдяки махінаціям з ПДВ обкрутили державу на 3,7 млн грн.

Крім цього, днями працівники податкової міліції викрили підприємство, яке на умовах тендеру здійснювало за державні кошти реконструкцію одного з львівських вишів. Директор підприємства з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, завищив суму витрат. Завдяки такій афері зловмиснику вдалось відмити з державного бюджету 100 тис. грн.

Стосовно директорів вищевказаних підприємств порушено кримінальні справи.