Два комунальні підприємства заборгували за гарячу воду 5,8 млн грн

Львів. 1 лютого. УНІАН. У Львові подано дві позовні заяви до Господарського суду Львівської області в інтересах ЛМКП «Львівтеплоенерго» про стягнення заборгованості за постачання теплової енергії на 5 млн 800 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Так, за результатами перевірки, проведеної прокуратурою Шевченківського району м. Львова в Львівському міському комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго», встановлено, що відповідно до договорів, укладених з комунальними підприємствами «Балатон-409» та «Сокільницьке», останні зобов’язані отримувати і своєчасно та в повному обсязі оплачувати отриману теплову енергію в гарячій воді. Однак, з’ясовано, що всупереч умовам укладених договорів, на 1 лютого 2011року, вказані комунальні підприємства допустили значне зростання заборгованості по сплаті за спожиту теплову енергію.

Зокрема КП «Сокільницьке» не здійснило в повному обсязі оплату за фактично спожиту теплову енергію на понад 2 млн 100 тис. грн, а КП «Балатон-409» – на 3 млн 710 тис. грн.

У зв’язку з наведеним, прокуратурою району до Господарського суду Львівської області заявлено вищезгадані позови про стягнення з боржників на користь КП «Львівтеплоенерго» вказаних сум заборгованості.