Ліси військового лісгоспу хочуть передати на баланс «Львівлісу»

Львів. 1 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК обіцяє звернутися в Міністерство оборони України щодо передачі лісів з балансу військового лісгоспу до «Львівлісу». Про це губернатор заявив 1 лютого під час зустрічі з т.в.о. директора підприємства «Львівський військовий лісокомбінат» Володимиром БОГАЧЕМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми мали вивчити ефективність роботи підприємства. Лісокомбінат має великі заборгованості з виплати зарплати, податкову заборгованість. Я звертатимусь в Міністерство оборони України щодо передачі лісів з балансу військового лісгоспу до Львівлісу», – зазначив голова ОДА.

За словами М.ЦИМБАЛЮКА, щодо майнового комплексу то йдеться про можливість його передачі до регіонального відділення Фонду державного майна у Львівській області з метою ефективного використання.