У Львові з’явився ще один соціальний маршрут

Львів. 1 лютого. УНІАН. У Львові запрацював новий соціальний маршрут №1. Вісім автобусів курсують з мікрорайону «Сихів» до Львівського університету ім. Івана Франка. Інтервал руху між автобусами в середньому 12 хвилин.

Про це УНІАН повідомив директор ЛКАТП-1 Орест Гриньків.

«Нам вдалось відновити соціальний маршрут, який колись функціонував», – додав Орест Гриньків.

Нагадаємо, з мікрорайону «Сихів» уже курсує соціальний маршрут №5 від Санта-Барбари до Оперного театру, а також з Рясне-2 до ТЦ «Магнус» курсує маршрут №3. Вартість проїзду у цих автобусах – 1 гривня.

«Це гарна практика допомагати соціально незахищеним верствам населення. Цього року ми продовжимо роботи. Місто має отримати нові автобуси та тролейбуси від ЛАЗу. Частину цих машин ми скеруємо саме на соціальні маршрути», - зазначив міський голова Андрій Садовий.

Торік місто закупило 4 автобуси особливо великої місткості, 12 автобусів великої місткості. Протягом 2010 року встановлено 10 паркоматів.