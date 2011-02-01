На Львівщині виявлено автошрот із дорогими іномарками

Львів. 1 лютого. УНІАН. У Львівській області в селі Красів Миколаївського району виявлено автошрот із 62 дорогими іномарки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ Львівської області.

За інформацією ДАІ, викрито шрот із автомобілями, які завезені в Україну контрабандним шляхом.

Серед виявлених 62 автомобілів такі іномарки, як «Мерседес» (S класу), «БМВ Х5», «Ауді А6».

Зараз за даним фактом триває перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня підпільний автошрот було виявлено в селі Городиславичі Пустомитівського району Львівської області. Тут було виявлено 131 розукомплектований легковий автомобіль.