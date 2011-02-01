У Львові від сьогодні нові тарифи на тепло та воду

Львів. 1 лютого. УНІАН. З 1 лютого тариф на водопостачання у Львові зріс до 4,54 грн: 3,17 грн за 1 куб. м води та 1,37 за 1 куб. м стоків.

Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

«Тарифи на теплопостачання підвищено на 10% лише на умовно-змінну величину тарифу, що в цілому означає підвищення тарифів всього на 5%. Зросли і тарифи на гаряче водопостачання на 5%», - зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Наталія ПАВЛЮК.

Квитанції за новими розрахунками мешканці отримають вже в лютому.

Нагадаємо, для споживачів «Львівтеплоенерго» з 1 січня 2011 року плата за 1 Гкал складатиме 179,71 грн (раніше 163,37 грн), а для ЛКП «Залізничнетеплоенерго» - 163,64 грн. (раніше 148,76 грн).

Вартість гарячої води зросла в середньому на 90 коп. за 1 куб. м і становить для споживачів ЛГКП «Львівтеплоенерго» 18,75 грн за 1 куб. м (раніше 17,77 грн), а для ЛКП «Залізничнетеплоенерго» - 17, 24 грн за 1 куб. м (раніше 16,42 грн).

Водночас у мерії запевняють, що підстав для хвилювань львів’ян немає. «Місто готове допомогти оформити субсидії. Усі, в кого плата за компослуги перевищує 15% від сукупного сімейного доходу, можуть завертатися у відділи соціального захисту», –наголосила в.о. директора департаменту гуманітарної політики Ольга ПАВЛЮК.