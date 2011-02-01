На Львівщині на 100 працюючих припадає 94 пенсіонери

Львів. 1 лютого. УНІАН. У Львівській області кількість пенсіонерів наближається до кількості працюючих осіб, що становить значне навантаження для працюючої категорії населення. За даними на листопад 2010 року, в області на 100 працюючих припадає майже 94 пенсіонери. Про це сьогодні повідомив під час прес-конференції у Львові заступник начальника управління Пенсійного фонду у Львівській області Олександр САФІН.

За його словами, пенсійна реформа, яку буде впроваджено на законодавчому рівні, передбачає своєрідну «пенсійну зрівняйлівку».

«Буде зменшено розмір між найвищою та найнижчою пенсіями. Адже на Львівщині 72% пенсіонерів, яким призначені страхові пенсії, отримують до тисячі гривень на місяць. При тому найвищі (спеціальні) пенсії становлять по 10 тисяч гривень», - відмітив Олександр САФІН.

За словами заступника начальника управління Пенсійного фонду у Львівській області Руслани ІВАНКОВОЇ, в Україні понад 28 законодавчих актів, які забезпечують отримання спеціальних пенсій.

«Обмеження, які пропонуються, – це встановлення максимального розміру пенсії на рівні 12 розмірів прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні прожитковий мінімум становить 750 грн і, відповідно, максимальний розмір пенсії становитиме 9 тисяч гривень). Також пропонується для обчислення спеціальних пенсій враховувати зарплату за 60 місяців, хоча до цього пенсія призначалася за 24 місяці», - зазначила Руслана ІВАНКОВА.

Вона також відмітила, буде знижуватися максимальний відсоток для визначення розміру пенсії – з 90% до 80% і «важливим моментом є те, що виплата спеціальних пенсій у період роботи буде проводитися у розмірі трудової пенсії, тобто призначеної відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування».