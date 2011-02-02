Зустріч з професорами з Польщі Тадеушем Лютим і Єжи Лянґером

Учасники: ректор Вроцлавського технологічного університету, Президент Конференції Ректорів академічних шкіл Польщі, член Ради Європейської асоціації університетів Тадеуш ЛЮТИЙ та професор Інституту фізики ПАН, дорадник мера міста Вроцлава з питань дослідницької політики, міністр Міністерства науки та технологій інформаційного суспільства Польщі Єжи ЛЯНҐЕР Захід розпочнеться о 10.00 УКУ, конференц-зал, м.Львів, вул.Свенціцького, 17

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