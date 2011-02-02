Зустріч з професорами з Польщі Тадеушем Лютим і Єжи Лянґером
08:36, 02 лютого 2011Львів
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Учасники: ректор Вроцлавського технологічного університету, Президент Конференції Ректорів академічних шкіл Польщі, член Ради Європейської асоціації університетів Тадеуш ЛЮТИЙ та професор Інституту фізики ПАН, дорадник мера міста Вроцлава з питань дослідницької політики, міністр Міністерства науки та технологій інформаційного суспільства Польщі Єжи ЛЯНҐЕР
Захід розпочнеться о 10.00
УКУ, конференц-зал, м.Львів, вул.Свенціцького, 17
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