У Львові хочуть створити Студентську адміністрацію

Львів. 2 лютого. УНІАН - Голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК ініціює створення Студентської адміністрації у Львові. Про це він заявив під час засідання Студентської ради при голові Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомили в Львівській обласній державній адміністрації.

«Ми повинні враховувати думку студентства. Моя пропозиція полягає у створенні Студентської адміністрації. Необхідно розробити найближчим часом принципи роботи цієї структури», – зазначив голова ОДА.

За словами М.ЦИМБАЛЮКА, Студентська адміністрація обиратиметься на один навчальний рік. «У навчальних закладах буде обрано голову, заступників, начальників управлінь адміністрації. У Львівській ОДА буде виділено окреме приміщення. На один день, раз на місяць, студенти працюватимуть на посадах, проводитимуть прийом громадян, вивчатимуть нормативну базу, надаватимуть пропозиції. Ми врахуємо досвід Львівської міської ради, яка бере на стажування студентів. Частина студентів, прийде колись до нас працювати, хтось зрозуміє, що потрібно обрати інший шлях», – заявив голова Львівської ОДА М.ЦИМБАЛЮК.

Голова Львівської ОДА пообіцяв студентам запросити на Студентську раду роботодавців та сприяти у розповсюдженні бази з випускниками навчальних закладів, що потребують працевлаштування, серед роботодавців. «Ми зацікавлені у залучені молоді до роботи в ОДА, потрібно передавати досвід», – наголосив М.ЦИМБАЛЮК.