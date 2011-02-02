У Львові видано майже 6 тис. посвідчень членів багатодітних родин
09:53, 02 лютого 2011Львів
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Власник посвідчення має пільги
Львів. 2 лютого. УНІАН У Львові вже видали 5 910 посвідчень батьків та дітей з багатодітних родин. Про це УНІАН повідомили в управлінні молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради.
На 28 січня 1944 батьків багатодітних родин та 3966 дітей з багатодітних сімей отримали посвідчення, які дають змогу користуватися пільгами, передбаченими законодавством.
Нагадаємо, Львівська міська рада видає посвідчення батьків та дітей з багатодітних сімей для отримання пільг. Такі посвідчення видають відділи соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді за місцем реєстрації одного із батьків.
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