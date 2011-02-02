У Львові встановлять пам’ятник замордованим дітям

Львів. 2 лютого. УНІАН У Львові встановлять пам’ятник дітям, замордованим НКВС у тюрмах міста у 1950-1951 роках. Меморіал планують відкрити на Янівському цвинтарі на полі №50, на місці поховання 29 дітей. Сьогодні тут встановлено березовий хрест. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Безневинно замордовані діти захороненні на полях №№46,48,50 Янівського кладовища. Їх вбили у тюрмі №2 на вулиці Замарстинівській та №4 (в’язниця "Бригітки").

"Діти, чиї матері перебували під слідством чи під підозрою, були замордовані комуністичним НКВС. Так комуністична влада намагалася отримати необхідні дані. Сьогодні можна назвати цифру – 29 немовлят, віком від одного дня до 2 рочків, яких забирали із пологового будинку. Цих дітей таємно вивезли та закопали на віддаленому полі №50 Янівського кладовища", – заявив голова Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих Петро ФРАНКО.

Розглянувши звернення Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих, виконавчий комітет Львівської міської ради вирішив відновити братську могилу.

Надгробний пам’ятник розробив скульптор Ю.САВКА.

Також оголошено проведення конкурсу на встановлення меморіалу. За оцінкою художньої ради ТзОВ "Львівська фабрика мистецтв", вартість виготовлення пам’ятника становить 115 тисяч гривень, не враховуючи затрат на проведення суміжних робіт.

Відтак, робоча комісія запропонувала визначити замовником на придбання та встановлення пам’ятника ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" та виділити для цього з міського бюджету 177,25 тис. грн.