П’ятикласник «замінував» школу на Львівщині

Львів. 2 лютого. УНІАН У Львівській області 11-річний школяр через невивчені уроки «замінував» школу в Новому Роздолі. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Телефонне повідомлення про замінування школи надійшло в міліцію о 8.10. За повідомленням правоохоронців, евакуації дітей та вчителів не проводили, оскільки навчальний процес не проводився. У школі на момент надходження повідомлення був тільки сторож.

Під час обстеження приміщення школи та прилеглої території спеціалісти вибухових пристроїв не виявили.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами за скоєння злочину встановлений 11-річний учень 5 класу, який не вивчив урок, подзвонив зі свого мобільного телефону та повідомив «про закладення вибухового пристрою в приміщенні школи».

Як повідомляв УНІАН, 27 січня до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Вибухотехніки після проведеного обшуку в будівлі лікарні вибухових пристроїв не виявили. Під час перевірки з приміщення лікарні було евакуйовано 642 хворих та 725 осіб медичного персоналу.