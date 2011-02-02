Проти митника-хабарника на Львівщині порушили кримінальну справу

Львів. 2 лютого. УНІАН Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу стосовно заступника начальника Львівської митниці за фактом вимагання та одержання хабара у великому розмірі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що особа, обіймаючи посаду заступника начальника Львівської митниці, будучи представником влади та службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів вимагала та одержала хабар у розмірі 7 тис. дол. США від суб’єкта підприємницької діяльності за визначення вартості імпортованих товарів у менш значному розмірі.

Наразі посадова особа затримана. Слідство у кримінальній справі проводить слідчий відділ прокуратури Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у Львові під час отримання хабара співробітники СБУ затримали заступника начальника Львівської регіональної митниці.