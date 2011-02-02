Львів’яни не поспішають розраховуватись за тепло

Львів. 2 лютого. УНІАН. У січні рівень розрахунку споживачів підприємства «Львівтеплоенерго» за отримані послуги з теплопостачання у грудні, становив лише 75%. Про це УНІАН повідомили на ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Загальна заборгованість споживачів підприємства, без нарахувань за теплопостачання отримане в січні, становить 86 млн 414 тис. грн.

Нагадаємо, усі споживачів теплопостачання досі розраховувалися за старими тарифами. У лютому, мешканці отримають квитанції за тепло за новими тарифами, скоригованими постановою НКРЕ №1783 від 14 грудня 2010 р.

Натомість, найбільшим боржникам ЛМКП «Львівтеплоенерго» було надіслано попередження про можливість припинення подачі теплової енергії у разі непогашення заборгованості.

Попередження про можливе відключення від теплопостачання отримали ТзОВ «Портал Інвест Груп» - борг 37 тис. грн, КДПВІ «Львівагропроект» - борг 156 тис. грн, ТзОВ «Будекс-Груп» - борг 175 тис. грн, ЗАТ ПБО Львівміськбуд – борг 158 тис. грн, ЛКП «Дністер» - борг 63 тис. грн.