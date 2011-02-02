Водоканалу у Львові підняли тариф на енергоносії

Львів. 2 лютого. УНІАН. З початку року ціни на електропостачання для «Львівводоканалу» змінювалися уже двічі: у січні на 4%, і в лютому на 5%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У лютому підприємству доведеться сплатити 9 млн грн. До порівняння, у грудні оплата становила 8 млн грн. Такі темпи зростання вартості енергоносіїв ставлять «Львівводоканал» на межу виживання. І останнє підняття тарифів на воду нас не врятує. Адже новий тариф збільшить надходження лише на 600 тис. грн, натомість за електроенергію доведеться заплатити на 1 млн грн більше», – зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

За словами М.ЗАПЛАТИНСЬКОГО, підприємство все віддаватиме енергетикам, ще й залишимося у боргах. «Якщо ситуація не зміниться то «Львівводоканал» стане боржником й опиниться під загрозою знеструмлення насосних станцій», – зазначив директор ЛКП.

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого у Львові на 9% зріс тариф на воду. Відтак мешканцям міста доведеться сплачувати за один метр кубічний води 4,54 грн. До цього зростання вода у Львові коштувала 4,16 грн.